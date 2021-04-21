Путин предложил ввести новые социальные выплаты
© Фото: Allexander Makarov, Russian Look, Globallookpress
|
Путин предложил ввести новые социальные выплаты
© Фото: Allexander Makarov, Russian Look, Globallookpress
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
12:14 В стране и мире
Путин обратился к россиянам с просьбой сделать прививку от COVID-19
11:21 Спорт
«Ее не существует»: Матыцин высказался о Суперлиге
10:50 В стране и мире
Метеоролог рассказала о погоде на майские праздники
06:55 Армия
Военнослужащие ЦВО вышли на «Тропу разведчика» в Оренбургской области
08:20 В стране и мире
Восстановление экономики и новые бизнес-проекты: чего ждут от послания Путина Федеральному Собранию
Популярное
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
В США признали уязвимость американской армии
Бикфордов шнур психики: эксперт объяснил, как избежать профессионального выгорания
Мясников назвал вирус, провоцирующий возникновение рака
Ученые назвали продукт, провоцирующий бесплодие
Врач назвал способ пережить «барическую яму»