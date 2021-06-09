Число жертв пожара в рязанской больнице выросло до трех
Количество человек, погибших в результате возгорания в Рязани, увеличилось до трех человек.
© Видео: МЧС РФ © Фото: ryazanoblast Вконтакте
Число погибших в результате возгорания в ОКБ имени Н.А. Семашко в Рязани увеличилось с двух до трех человек. Соответствующую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Еще восемь человек, пострадавших при пожаре, были госпитализированы в медицинское учреждение.
Огонь в реанимационном отделении рязанской больницы вспыхнул ночью 9 июня. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. В настоящий момент сотрудники оперативных служб работают над устранением последствий произошедшего.