Два человека погибли при пожаре в больнице в Рязани

В Рязани загорелась ОКБ имени Н.А.Семашко. Сообщение о возгорании поступило экстренным службам города ночью, в 3:36. Согласно предварительным данным, огонь вспыхнул в отделении реанимации.

Пожар был локализован на площади около 15 квадратных метров и полностью потушен к 4:19. Из здания усилиями персонала медучреждения и пожарных было эвакуировано 37 человек. Соответствующую информацию сообщили на официальной странице Рязанской области во Вконтакте со ссылкой на оперативную группу правительства региона.

В результате произошедшего два человека погибли. Еще девять человек получили повреждения. К устранению возгорания и его последствий были привлечены 60 человек и 19 единиц техники.