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Два человека погибли при пожаре в больнице в Рязани

Анна Берестовая
05:25 09.06.2021
В Рязанской больнице произошел пожар.
© Видео: МЧС РФ © Фото: ryazanoblast Вконтакте
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В Рязани загорелась ОКБ имени Н.А.Семашко. Сообщение о возгорании поступило экстренным службам города ночью, в 3:36. Согласно предварительным данным, огонь вспыхнул в отделении реанимации.

Пожар был локализован на площади около 15 квадратных метров и полностью потушен к 4:19. Из здания усилиями персонала медучреждения и пожарных было эвакуировано 37 человек. Соответствующую информацию сообщили на официальной странице Рязанской области во Вконтакте со ссылкой на оперативную группу правительства региона.

В результате произошедшего два человека погибли. Еще девять человек получили повреждения. К устранению возгорания и его последствий были привлечены 60 человек и 19 единиц техники.

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