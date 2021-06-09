Псаки не смогла назвать причины введения США санкций против космической отрасли РФ

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки на брифинге с журналистами призналась, что ей практически ничего не известно о санкциях Соединенных Штатов против российских компаний космической отрасли. Она пообещала узнать больше о ситуации в Белом доме и отметила важность связи с РФ в данной области.

Таким образом Псаки высказалась в ответ на просьбу дать комментарий на призыв главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина снять ограничения с Ракетно-космического центра «Прогресс». Она уточнила, что выяснит подробности происходящего у команды, специализирующейся на вопросах национальной безопасности.

«Мне придется выяснить побольше относительно того, зачем нужны эти санкции», - приводятся слова пресс-секретаря на сайте Белого дома.

Ранее сообщалось, что российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-17» должен будет присоединиться к Международной космической станции 2 июля. Запуск аппарата запланирован на ночь 30 июня.