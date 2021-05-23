Названа дата полета «Прогресс МС-17» к МКС

Запуск российского космического грузовика «Прогресс МС-17» к МКС запланирован на 30 июня. Старт намечен на 2:27 по московскому времени.

Как сообщили в пресс-службе корпорации «Роскоскмос», российский корабль должен причалить к Международной космической станции 2 июля. Точное время запуска и причаливания позже может измениться.

Ранее стало известно, что грузовой корабль «Прогресс МС-17» осуществит подготовку МКС к приему последнего российского модуля. На новом модуле, который в будущем пристыкуется к станции, будет находиться специальный адаптер, позволяющий соединяться с «Прогрессами» и «Союзами».

Ранее стало известно, что в 2021 году планируется присоединить к станции новый узловой модуль «Причал». Отправление модуля предварительно намечено на 24 ноября.