Мосгорсуд признал ФБК* и «Штабы Навального»** экстремистскими организациями

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией*, Фонд защиты прав граждан*** и общественное движение «Штабы Навального»** экстремистскими организациями. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией"*, некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан"***, общественному движению "Штабы Навального"**», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее Росфинмониторинг включил общественное движение «Штабы Навального»** в список организаций и физических лиц, причастных к терроризму и экстремизму. На данный момент организация является единственным юридическим лицом, внесенным в этот перечень.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) - включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

**«Штабы Навального» - включены в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

***Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) - включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.