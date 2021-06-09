В подмосковной Лобне проверяют котельную после обнаружения подозрительной коробки
Более чем 500 человек - жителей двух ближайших домов эвакуировали на время проверки.
© Фото: Наталья Селиверстова РИА Новости
После обнаружения подозрительной коробки в котельной в подмосковной Лобне на время были эвакуированы жители двух ближайших домов.
Сообщается, что полиция проводит проверку. По словам источника, зона оцеплена, движение не перекрывалось, пишет РИА Новости.
Более чем 500 человек - жителей двух ближайших домов эвакуировали на время проверки.
Ранее из московского ТРЦ эвакуировали около 700 человек из-за угрозы взрыва. Поступило анонимное сообщение от неизвестного с угрозой взрыва.