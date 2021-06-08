Из московского ТРЦ эвакуировали около 700 человек из-за угрозы взрыва

В Москве неизвестный сообщил о «минировании» торгово-развлекательного центра на Хорошевском шоссе. Около 700 человек были эвакуированы.

«Поступило анонимное сообщение от неизвестного с угрозой взрыва ТРЦ, расположенного на Хорошевском шоссе, 27. Работников и посетителей в целях безопасности эвакуируют. Всего вышли около 700 человек», - сказал ТАСС собеседник агентства.

На данный момент на месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб, проводится проверка. Дальнейшая информация уточняется.