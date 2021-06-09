Дмитрий Ларин прокомментировал свой допрос в СК по делу Хованского

Блогер Дмитрий Ларин рассказал о своем вызове в управление Следственного комитета Санкт-Петербурга. По его словам, он являлся свидетелем по делу задержания Юрия Хованского.

«Взяли в качестве свидетеля по делу Юрия Хованского об известных песенках. Тревожно, мой первый допрос. Просто (следователи - прим.ред) выясняют че как, события давние - 8-10 лет. Много разного спрашивали», - рассказал блогер в интервью Telegram-каналу «Mash на Мойке».

Ранее задержание Хованского прокомментировал депутат Виталий Милонов. Он считает, что некоторые современные люди, увлеченные блогерством, не понимают, что они делают в публичном пространстве.