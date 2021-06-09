В МЧС сообщили о жесткой посадке легкомоторного самолета под Ростовом

В районе хутора Уютного Ростовской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. В результате инцидента пострадал пилот. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

«В 20:58 мск поступила информация о жесткой посадке легкомоторного самолета в районе хутора Уютного Пролетарского района. Пострадал один человек - пилот, госпитализирован в Пролетарскую ЦРБ», - говорится в сообщении службы.

В апреле Краснодарском крае упал вертолет Ми-2. Инцидент произошел в Северском районе региона. Вертолет проводил распыление удобрений над сельскохозяйственными полями неподалеку от поселков Ильский и Северский.