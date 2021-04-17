В Краснодарском крае жесткую посадку совершил вертолет Ми-2

В Краснодарском крае упал вертолет Ми-2. Инцидент произошел в Северском районе региона.

Вертолет проводил распыление удобрений над сельскохозяйственными полями неподалеку от поселков Ильский и Северский в районе 52 километра автодороги Краснодар - Новороссийск. Сообщение об этом поступило в МЧС РФ.

В результате жесткой посадки есть пострадавший, пилот вертолета. В настоящее время на месте работает оперативная группа Главного управления и службы экстренного реагирования, организован оперативный штаб.

К разрешению ситуации привлечены от РСЧС 26 человек и 8 единиц техники, от МЧС - 15 человек и 4 единицы техники.