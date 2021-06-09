Путин пожелал обсудить с Зеленским проблемы отношений РФ и Украины

В случае встречи президентов России и Украины главной темой может стать проблема отношений двух государств, а не международная безопасность. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, отметив, что ему всегда есть о чем поговорить с Владимиром Зеленским.

«Дело в том, что когда мы спросили на уровне администраций, о чем предполагается поговорить, мы получили ответ, целом предлагалось поговорить о международной безопасности. Это, конечно, важный аспект ситуации в мире, международная безопасность, для всех, в том числе и для России и Украины. Но мне думается, что в наших двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом», - заявил президент РФ в интервью для телеканала «Россия 1».

При этом Путин не уверен, какие именно темы являются для Украины «вопросами международной безопасности». Он предположил, что возможно Киев хотел бы обсудить ситуацию в Донбассе.

Также Путин в интервью прокомментировал закон о коренных народах, выдвинутый Зеленским. По словам российского лидера, законопроект напоминает инициативы времен нацисткой Германии.