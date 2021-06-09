Путин сравнил деление коренных народов Украины с практиками нацистской Германии
Президент России считает идею разделения народностей Украины инициативой, свойственной нацистской Германии.
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что украинский законопроект о «коренных народах», подготовленный Владимиром Зеленским, напоминает инициативы времен нацисткой Германии. Об этом он сказал в беседе с журналистом телеканала «Россия 1».
«Вообще само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее - это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии», - отметил президент.
При этом Путин отметил, что законопроект стал мощным ударом по русским на Украине.
Также в ходе интервью Путин подверг критике законопроект Зеленского и подчеркнул, что называть русских некоренным народом Украины некорректно.