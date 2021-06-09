Путин сравнил деление коренных народов Украины с практиками нацистской Германии

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что украинский законопроект о «коренных народах», подготовленный Владимиром Зеленским, напоминает инициативы времен нацисткой Германии. Об этом он сказал в беседе с журналистом телеканала «Россия 1».

«Вообще само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее - это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии», - отметил президент.

При этом Путин отметил, что законопроект стал мощным ударом по русским на Украине.

Также в ходе интервью Путин подверг критике законопроект Зеленского и подчеркнул, что называть русских некоренным народом Украины некорректно.