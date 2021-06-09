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Путин сообщил, что подумает о подготовке статьи по истории русских на Украине

Кира Карон
21:38 09.06.2021
Российский лидер вспомнил об истории образования этого государства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает о подготовке к публикации отдельной статьи, касающейся истории русских на Украине.

Говоря о своем отношении к законопроекту о «коренных народах» Украины, российский лидер вспомнил об истории образования этого государства.

«Кстати говоря, вы сейчас в меня заронили хорошую мысль: как-то высказаться на этот счет более основательно и подробно. Может, как я делал в отношении [вопроса] начала Второй мировой войны, подготовить отдельную статью. Я подумаю над этим», - сказал Путин в эфире канала «Россия-1».

Ранее Путин сравнил деление коренных народов Украины с практиками нацистской Германии. Он отметил, что законопроект стал мощным ударом по русским на Украине.

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