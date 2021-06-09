В стране и мире Путин сообщил, что подумает о подготовке статьи по истории русских на Украине Кира Карон Российский лидер вспомнил об истории образования этого государства. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает о подготовке к публикации отдельной статьи, касающейся истории русских на Украине. Говоря о своем отношении к законопроекту о «коренных народах» Украины, российский лидер вспомнил об истории образования этого государства. «Кстати говоря, вы сейчас в меня заронили хорошую мысль: как-то высказаться на этот счет более основательно и подробно. Может, как я делал в отношении [вопроса] начала Второй мировой войны, подготовить отдельную статью. Я подумаю над этим», - сказал Путин в эфире канала «Россия-1». Ранее Путин сравнил деление коренных народов Украины с практиками нацистской Германии. Он отметил, что законопроект стал мощным ударом по русским на Украине. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика