В стране и мире На базе ВВС США в Техасе произошла стрельба, объявлена команда «в укрытие» Алексей Курильченко Стрельба произошла на базе ВВС США «Лаклэнд» в Сан-Антонио. © Фото: defense.gov Читайте нас на: На базе ВВС США «Лаклэнд» в Сан-Антонио, штат Техас произошла стрельба. На территории была объявлена команда «в укрытие». Об этом говорится в официальном Twitter базы. О подробностях произошедшего и возможных жертвах не сообщается. «Предупреждение об активной стрельбе для всех сотрудников "Лаклэнд". Всем незамедлительно в укрытие», - говорится в сообщении. Ранее на авиабазе Неллис ВВС США, расположенной возле Лас-Вегаса, штат Невада, разбился самолет. По данным Fox News, воздушное судно рухнуло возле школы имени Мартина Лютера Кинга. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика