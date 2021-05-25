В Лас-Вегасе после взлета с авиабазы ВВС США разбился самолет
Самолет разбился после взлета с авиабазы Неллис в штате Невада.
© Фото: defense.gov
После взлета с авиабазы Неллис ВВС США, расположенной возле Лас-Вегаса, штат Невада, разбился самолет. По данным Fox News, воздушное судно рухнуло возле школы имени Мартина Лютера Кинга.
«Воздушное судно под управлением субподрядчика, которое совершило взлет с базы Неллис ВВС США, разбилось около 14:30 за южной границей базы», - сообщается в Twitter авиабазы.
На месте работают экстренные службы, оцеплен периметр. На данный момент о жертвах, типе самолета и причинах крушения не сообщается.
Ранее военно-транспортный самолет разбился под Барановичами в Белоруссии. При крушении погибли два летчика