В стране и мире В Лас-Вегасе после взлета с авиабазы ВВС США разбился самолет Алексей Курильченко Самолет разбился после взлета с авиабазы Неллис в штате Невада. © Фото: defense.gov Читайте нас на: После взлета с авиабазы Неллис ВВС США, расположенной возле Лас-Вегаса, штат Невада, разбился самолет. По данным Fox News, воздушное судно рухнуло возле школы имени Мартина Лютера Кинга. «Воздушное судно под управлением субподрядчика, которое совершило взлет с базы Неллис ВВС США, разбилось около 14:30 за южной границей базы», - сообщается в Twitter авиабазы. На месте работают экстренные службы, оцеплен периметр. На данный момент о жертвах, типе самолета и причинах крушения не сообщается. Ранее военно-транспортный самолет разбился под Барановичами в Белоруссии. При крушении погибли два летчика В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика