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В Лас-Вегасе после взлета с авиабазы ВВС США разбился самолет

Алексей Курильченко
04:10 25.05.2021
Самолет разбился после взлета с авиабазы Неллис в штате Невада.
В Лас-Вегасе после взлета с авиабазы ВВС США разбился самолет
© Фото: defense.gov
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После взлета с авиабазы Неллис ВВС США, расположенной возле Лас-Вегаса, штат Невада, разбился самолет. По данным Fox News, воздушное судно рухнуло возле школы имени Мартина Лютера Кинга.

«Воздушное судно под управлением субподрядчика, которое совершило взлет с базы Неллис ВВС США, разбилось около 14:30 за южной границей базы», - сообщается в Twitter авиабазы.

На месте работают экстренные службы, оцеплен периметр. На данный момент о жертвах, типе самолета и причинах крушения не сообщается.

Ранее военно-транспортный самолет разбился под Барановичами в Белоруссии. При крушении погибли два летчика

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