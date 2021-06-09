Путин высказался о новой украинской футбольной форме

Президент России Владимир Путин выразил свое мнение о скандальной форме украинских футболистов, на которой нанесена карта страны с Крымом в составе и лозунгом «Слава Украине!». Путин заявил, что позиция Киева по вопросу полуострова Кремлю давно ясна, данное высказывание не является чем-то новым.

«Здесь нет никакой новизны. Ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием, что такое демократия. Демократия - это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение», - заявил Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее Путин заявил, что украинцы, выступающие против вступления страны в НАТО являются «умными людьми». По мнению главы государства, при присоединении к альянсу страна окажется «на линии огня».