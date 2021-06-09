Путин назвал «умными людьми» украинцев, не желающих вступления страны в НАТО

Президент России Владимир Путин в ходе интервью для телеканала «Россия 1» заявил, что украинцы, выступающие против вступления страны в НАТО являются «умными людьми». По мнению главы государства, при присоединении к альянсу страна окажется «на линии огня».

«Как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО, и это умные люди. Я говорю без всякой иронии, не потому, что другие - глупые, а потому, что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня, они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом», - заявил Путин.

Президент считает, что не желающие вступать в НАТО украинцы «чувствуют себя частью единой цивилизации и не хотят, чтобы одна часть цивилизации противостояла другой части».

Также Путин завил о том, что украинский законопроект о «коренных народах», разрабатываемый Владимиром Зеленским, напоминает инициативы времен нацисткой Германии. Он отметил, что законопроект стал мощным ударом по русским на Украине.