В стране и мире «Подлость невиданная»: Захарова отреагировала на призыв Тихановской ввести санкции против предприятий Белоруссии Кира Карон Ранее Тихановская в ходе выступления в конгрессе США призвала ввести санкции против ведущих предприятий Белоруссии. © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась в ответ на предложение бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской ввести санкции против основных предприятий страны. По мнению Захаровой, призыв Тихановской является «невиданной подлостью». «На этих предприятиях белорусы работают! Как же можно просить прицельно бить по людям, по своим же гражданам, которые годами, десятилетиями создавали внутренний продукт?! Или американские санкции против белорусских предприятий уже готовы и нужен был тот, кто от имени и по поручению озвучит "многочисленные просьбы трудящихся о повышении цен на основные товары"? Подлость невиданная», - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что санкции Евросоюза против республики призваны обрушить экономику страны и создать условия для дестабилизации обстановки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика