«Условия для попыток переворота»: Минск высказался о новых санкциях ЕС

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что новые санкции Евросоюза против Белоруссии призваны обрушить экономику страны и создать условия для дестабилизации обстановки. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, который прибыл в Минск для участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ.

«Хочу вас также проинформировать, что, по поступающей в последние дни информации, Европейский союз принял политическое решение о введении (санкций - Прим.ред.) в отношении нашей страны секторальных экономических для того, чтобы, видимо, обрушить экономику страны и создать условия для повторения попыток переворота», - сказал Головченко.

Ранее лидеры Евросоюза призвали принять меры по запрету полета рейсов белорусских авиакомпаний над территорией Европы и использования ее аэропортов.