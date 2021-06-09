Путин раскритиковал идею Зеленского исключить русских из числа коренных народов Украины

Президент России Владимир Путин негативно относится к закону главы Украины Владимира Зеленского об исключении русских из списка коренных народов страны. Об этом российский лидер заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

«Разумеется, отрицательно. Как еще к этому можно относиться? Очевидный факт, что люди, которые пришли с этими территориями в состав Российского государства, называли себя русскими. Поэтому говорить о русских как о некоренном народе - это не просто некорректно, это смешно и глупо», - ответил Путин на вопрос интервьюера.

Ранее президент страны Владимир Зеленский инициировал законопроект, разделяющий жителей Украины по национальному признаку - теперь только коренные народы страны смогут учиться на своем родном языке, создавать учебные заведения и иметь собственные СМИ. И только их Киев отныне намерен защищать от дискриминации и ущемления прав.