Байден решил продлить санкции против Белоруссии на год

Американский лидер Джо Байден принял решение продлить санкции против Белоруссии еще на год. Первоначально санкции были введены в 2006 в связи с будто бы присутствующими в стране политическими репрессиями, значительной коррупцией и неоднократными нарушениями прав человека.

Соответствующую информацию сообщили в Белом доме. Белорусские власти на протяжении всего времени действия санкций отрицают обвинения США.

В настоящее время Соединенные Штаты вместе с Евросоюзом и партнерами разрабатывают ряд дополнительных санкций против конкретных белорусских госслужащих. Также с 3 июня повторно утверждены санкции против девяти белорусских компаний, ранее приостановившие деятельность.

Ранее в Белоруссии дали оценку ущерба от санкций Запада. В стране отметили, что максимально возможный ущерб составит около 2,9% ВВП.