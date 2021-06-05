В Белоруссии оценили ущерб от санкций Запада

Ущерб от санкций Запада в отношении Белоруссии составит около 2,9% ВВП. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко.

В соответствии с американскими исследованиями в области санкционного давления, цена финансовых санкций, накладываемых на экономику Белоруссии, составляет 1,7% от ВВП, торговых - 0,7%, пояснил он.

«Максимальный объем ущерба, который был подсчитан, составлял 2,9% от ВВП», - сказал Головченко телеканалу «Беларусь-1».

По его словам, у страны есть возможности компенсировать этот ущерб за счет других источников. Так, Белоруссия может отказаться от западных товаров и технологий, если ограничения будут расширяться - страна готова рассмотреть, в том числе, азиатские технологии. Премьер считает, что Китай способен компенсировать 90 процентов европейских и американских технологий, кроме того, услуги в этой сфере может предложить Россия.

Головченко также заявил, что страна уже подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза.

В субботу, 5 июня, вступил в силу запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов ЕС. При этом запрет не будет затрагивать гуманитарные рейсы, а также аварийные посадки и экстренные пролеты.