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В Белоруссии оценили ущерб от санкций Запада

Анна Касаткина
22:36 05.06.2021
Страна может компенсировать возможный ущерб за счет других источников.
В Белоруссии оценили ущерб от санкций Запада
© Фото: pixabay
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Ущерб от санкций Запада в отношении Белоруссии составит около 2,9% ВВП. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко.

В соответствии с американскими исследованиями в области санкционного давления, цена финансовых санкций, накладываемых на экономику Белоруссии, составляет 1,7% от ВВП, торговых - 0,7%, пояснил он.

«Максимальный объем ущерба, который был подсчитан, составлял 2,9% от ВВП», - сказал Головченко телеканалу «Беларусь-1».

По его словам, у страны есть возможности компенсировать этот ущерб за счет других источников. Так, Белоруссия может отказаться от западных товаров и технологий, если ограничения будут расширяться - страна готова рассмотреть, в том числе, азиатские технологии. Премьер считает, что Китай способен компенсировать 90 процентов европейских и американских технологий, кроме того, услуги в этой сфере может предложить Россия.

Головченко также заявил, что страна уже подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза.

В субботу, 5 июня, вступил в силу запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов ЕС. При этом запрет не будет затрагивать гуманитарные рейсы, а также аварийные посадки и экстренные пролеты.

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