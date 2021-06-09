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СМИ: в Петербурге задержан блогер Дмитрий Ларин

Алексей Курильченко
19:23 09.06.2021
Блогер Дмитрий Ларин задержан предположительно из-за дела Юрия Хованского
СМИ: в Петербурге задержан блогер Дмитрий Ларин
© Фото: zloilarin Instagram
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В Санкт-Петребурге задержан блогер-комик Дмитрий Ларин. По данным Telegram-канала Baza, его задержали возле собственного дома, на данный момент интернет-деятель дает показания.

Предполагается, что его задержание связано с делом Юрия Хованского. Ларин может проходить в этом деле в качестве свидетеля.

Ранее в Следственном комитете РФ официально назвали причины задержания видеоблогера Юрия Хованского. В его отношении «возбуждено уголовное дело по факту пропаганды», формирования и оправдания террористической деятельности.

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