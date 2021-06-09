СМИ: в Петербурге задержан блогер Дмитрий Ларин

В Санкт-Петребурге задержан блогер-комик Дмитрий Ларин. По данным Telegram-канала Baza, его задержали возле собственного дома, на данный момент интернет-деятель дает показания.

Предполагается, что его задержание связано с делом Юрия Хованского. Ларин может проходить в этом деле в качестве свидетеля.

Ранее в Следственном комитете РФ официально назвали причины задержания видеоблогера Юрия Хованского. В его отношении «возбуждено уголовное дело по факту пропаганды», формирования и оправдания террористической деятельности.