Пассажиров электрички в Зеленограде случайно высадили на закрытой платформе

Машинист электрички «Ласточка», прибывшей в Зеленоград из Москвы, случайно высадил пассажиров на закрытую платформу станции Крюково. Один из пассажиров снял произошедшее на видео.

На кадрах видно, что огромная толпа людей едва помещается на платформе, люди пытаются найти способы выбраться. Ситуацию усугубляет дождь - большинство пассажиров достали зонты, которые практически полностью накрыли всю толпу.

В прошлом году на станции МЦД-2 «Тушино» прямо на платформу обрушилась крыша. Навес рухнул из-за урагана, сильного ветра и дождя.