В МВД высказались против снижения порога допустимого превышения скорости с 20 до 10 км/ч

Министерство внутренних дел РФ выступает категорически против предложения снизить допустимый порог превышения разрешенной скорости с 20 до 10 км/ч и максимальную скорость передвижения в городах до 30 км/ч. Об этом заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

«МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 км/ч в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 км/ч», - цитирует слова Черникова РИА Новости.

Глава инспекции отметил, что те, кто внес данные предложения дума не о безопасности водителей и пешеходов, а о взимании штрафов.

Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин отметил, что данные ограничения, если они будут одобрены, следует внедрять разумно и проведя масштабную предварительную работу.