В ГИБДД поддержали снижение скорости до 30 км/ч внутри городов

В ГИБДД РФ поддержали предложение снизить скорость передвижения автотранспорта в городах и населенных пунктах с 60 до 30 километров в час. Однако в Госавтоинспекции заметили, что вводить подобные ограничения следует индивидуально для отдельных улиц и при наличии необходимости.

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин напомнил, что решения о скоростной норме принимают исполнительные власти, а ГИБДД уже следит за их выполнением. Он также подчеркнул, что стоит не забывать про нештрафуемый порог.

«Говорим 30, а в голове - 50 километров в час», - подметил Митрошин в беседе с ТАСС.

Он добавил, что вводить такую меру следует разумно и проведя масштабную предварительную работу. В случае же, если ограничения окажутся излишне жесткими, по мнению специалиста, «никто это не будет исполнять».