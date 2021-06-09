Шойгу проверил организацию учебы в Суворовском училище в Твери

Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки проверил организацию учебного процесса, состояние учебно-материальной базы и оснащение Тверского суворовского военного училища.

«Мы неоднократно приступали к реализации восстановления корпусов училища, пробовали привести их в порядок, однако последние экспертизы показали, что просто ремонта уже недостаточно. Поэтому мы приняли решение и построили здесь самые современные корпуса, оснащенные современным оборудованием, по самым передовым технологиям. Проект училища состоялся», - сказал Шойгу, обмениваясь мнением с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

В свою очередь губернатор отметил, что суворовское училище стало эталоном и точкой отправления, по которым в регионе сегодня меряют все социальные, образовательные и молодежно-спортивные проекты. Несколько суворовцев провели экскурсию для министра.

Глава военного ведомства осмотрел новый комплекс зданий училища, аллею Славы, учебно-административный корпус, музей истории заведения, учебно-тренажерный комплекс беспилотной техники, киноконцертный зал, плавательный бассейн и ледовую арену, а также ознакомился с физкультурно-оздоровительным комплексом, который недавно был сдан в эксплуатацию.

Знакомясь с условиями для учебы и отдыха воспитанников, министр дал поручение, чтобы все воспитанники старших классов получили широкий доступ к лучшим библиотекам страны.