Шойгу подписал соглашение с Тверской областью о распространении опыта Суворовских училищ

Сергей Шойгу с рабочей поездкой сегодня находится в Твери. Глава Минобороны проинспектировал Суворовское училище. Осмотрел новый комплекс зданий учебного заведения, Аллею Славы, Музей истории и киноконцертный зал.

Министр побывал и в спортивно-оздоровительный комплексе - бассейне и ледовой арене. Пообщался в том числе с юными хоккеистами. Подарил им клюшки. Подростки спрашивали министра о занятиях спортом в детстве.

И сегодня же Сергей Шойгу подписал Соглашение с правительством Тверской области по распространению опыта Суворовских училищ.

Еще один пункт поездки - академия воздушно-космической обороны. Сергей Шойгу осмотрел новые тренажерные комплексы, ознакомился с научными разработками курсантов и слушателей.