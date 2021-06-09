Ракова обратилась к москвичам с просьбой соблюдать соцдистанцию и сократить свои контакты

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова обратилась к гражданам столицы с просьбой соблюдать все меры безопасности при существующей эпидситуации.

«Обращаюсь ко всем москвичам с просьбой соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки, по возможности сократить свои социальные контакты и при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а обращаться к врачу», - сказала Ракова.

Она добавила, что ситуация разительно отличается от того, что было год назад, так как сейчас у всех есть возможность защитить себя и близких, каждый может сделать прививку.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе ситуация с COVID-19 продолжает оставаться сложной. В ближайшие дни столичные власти планируют открыть дополнительные медицинские учреждения.