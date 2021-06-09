Ракова: число коек для больных COVID-19 в Москве увеличат до 14 тысяч

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве до конца недели будет увеличено число коек для больных COVID-19 до более 14 тысяч.

«В течение всей этой недели мы фиксирует рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для обеспечения каждого москвича необходимой медицинской помощью мы расширяем конечную мощность наших медицинских учреждений, работающих с коронавирусной инфекцией, до более 14 тысяч коек», - сказала Ракова.

Она добавила, что для больных коронавирусной инфекции на сегодняшний момент отведено 12,5 тысячи коек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе ситуация с COVID-19 продолжает оставаться сложной. В ближайшие дни столичные власти планируют открыть дополнительные медицинские учреждения.