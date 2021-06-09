Спорт Переход фигуристки Трусовой к Тутберидзе официально утвержден Кира Карон Подтвержден переход российской фигуристки Трусовой к Тутберидзе. © Фото: Maxim Thore, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Федерация фигурного катания на коньках Москвы официально утвердила переход Александры Трусовой из академии Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. «Трусова написала заявление, договор с Плющенко закончился, ее перевели в "Самбо-70", в "Хрустальный"», - сообщил вице-президент организации, серебряный призер Олимпийских игр - 1998 в танцах на льду Олег Овсянников ТАСС. Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о прекращении сотрудничества с фигуристкой Александрой Трусовой.

Фигурист подчеркнул, что вместе с Трусовой они прошли плодотворный сезон, выиграв два этапа кубка России, бронзу чемпионата России и мира. Согласно условиям соглашения, причины ухода не разглашаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика