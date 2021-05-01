Трусова вернулась к Тутберидзе от Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о прекращении сотрудничества с фигуристкой Александрой Трусовой. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию двух сторон мы его продлевать не стали», - отметил Плющенко.

Фигурист акцентировал, что вместе с Трусовой они прошли плодотворный сезон, выиграв два этапа кубка России, бронзу Чемпионата России и Мира. Согласно условиям соглашения, причины ухода не разглашаются.

«Остаемся, безусловно, друзьями. Команда «Ангелы Плющенко» не будет гадать, а просто пожелает ей только побед, так как она их заслуживает, будучи очень целеустремленной и трудоспособной спортсменкой!», - добавил он.

Также Плющенко сообщил, что Трусова возвращается «по многочисленным приглашениям и без испытательного срока в статусе одной из самых сильных девочек-одиночниц мира» в «Самбо 70».