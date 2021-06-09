Шойгу вручил хоккейной команде СВУ «Тверские соколы» 22 клюшки
В ходе посещения училища министр ознакомился с условиями учебы и быта воспитанников Тверского СВУ.
© Фото: Минобороны России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил сегодня организацию учебы Суворовского училища в Твери. На ледовой арене глава военного ведомства вручил хоккеистам команды училища «Тверские соколы» 22 клюшки, сообщает Минобороны России.
В ходе посещения училища министр ознакомился с условиями учебы и быта воспитанников Тверского СВУ, а также оценил спортивно-оздоровительную инфраструктуру образовательного учреждения.
Шойгу осмотрел учебно-тренажерные комплексы, позволяющие имитировать работу командных пунктов ПВО и ПРО и ознакомился с научными разработками курсантов и слушателей.