Армия Шойгу вручил хоккейной команде СВУ «Тверские соколы» 22 клюшки Андрей Аркадьев В ходе посещения училища министр ознакомился с условиями учебы и быта воспитанников Тверского СВУ. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил сегодня организацию учебы Суворовского училища в Твери. На ледовой арене глава военного ведомства вручил хоккеистам команды училища «Тверские соколы» 22 клюшки, сообщает Минобороны России. В ходе посещения училища министр ознакомился с условиями учебы и быта воспитанников Тверского СВУ, а также оценил спортивно-оздоровительную инфраструктуру образовательного учреждения. Шойгу осмотрел учебно-тренажерные комплексы, позволяющие имитировать работу командных пунктов ПВО и ПРО и ознакомился с научными разработками курсантов и слушателей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика