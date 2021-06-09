В Иерусалиме несколько машин провалились под землю

В Иерусалиме на парковке произошло обрушение асфальта, в результате которого несколько автомобилей провалились в образовавшуюся яму. Момент обрушения запечатлела камера видеонаблюдения, запись с которой опубликовали в Instagram. Судя по геолокации видео, инцидент произошел возле медицинского центра «Шаарей-Цедек».

На кадрах видно, что казалось бы ровный асфальт начинает постепенно прогибаться, после чего образуется провал, куда падает один автомобиль. Яма продолжает расширяться и затем в нее падает еще две машины. Из-за качества видео и ракурса съемки невозможно точно понять, насколько глубок образовавшийся провал.

В апреле в Москве прямо около подъезда многоквартирного жилого дома провалился асфальт. Инцидент произошел из-за просевшей плиты крыльца. Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет.