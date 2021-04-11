«Новый вход в метро»: в Москве возле подъезда жилого дома провалился асфальт

В Москве на Сельскохозяйственной улице прямо около подъезда многоквартирного жилого дома провалился асфальт. Об этом сообщает паблик «Подсмотрено в Москве | Московские новости» в соцсети «ВКонтакте».

На сопровождающем публикацию видеоролике видно, что габариты воронки довольно впечатляющие: в нее легко могли бы провалиться сразу несколько взрослых человек. Глубина ямы также сопоставима с человеческим ростом.

«На Сельскохозяйственной улице открылся новый вход в метро», - иронично прокомментировала администрация паблика размещенное видео.

В столичном комплексе городского хозяйства, в свою очередь, сообщили, что инцидент произошел из-за просевшей плиты крыльца. Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет, а коммунальщики уже организовали безопасный временный проход для жильцов дома. Идут работы по устранению последствий аварии.