«Острая боль»: врач назвал фразу для быстрого приема в больнице
Врач уточнил фразу, при которой не могут отказать в больнице для быстрого приема.
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Врач Александр Мясников в беседе с офтальмологом Дмитрием Майчуком узнал, что позволит пациенту быстрее получить медицинскую помощь.
«Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять», — ответил Майчук.
Врач пояснил, что человеку, который произнес такую фразу, не имеют права отказать ни в одной клинике.
«Даже если нет с собой полиса, даже если нет паспорта. Если есть признаки острого воспаления, то помощь будет», - пояснил врач в эфире канала «Россия-1».
Ранее Мясников рассказал о ночном симптоме серьезной болезни. По словам врача, всем тем, кто испытывает боли в спине в ночное время, необходимо срочно обратиться к врачу для диагностики и своевременного назначения лечения.