«Острая боль»: врач назвал фразу для быстрого приема в больнице

Врач Александр Мясников в беседе с офтальмологом Дмитрием Майчуком узнал, что позволит пациенту быстрее получить медицинскую помощь.

«Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять», — ответил Майчук.

Врач пояснил, что человеку, который произнес такую фразу, не имеют права отказать ни в одной клинике.

«Даже если нет с собой полиса, даже если нет паспорта. Если есть признаки острого воспаления, то помощь будет», - пояснил врач в эфире канала «Россия-1».

Ранее Мясников рассказал о ночном симптоме серьезной болезни. По словам врача, всем тем, кто испытывает боли в спине в ночное время, необходимо срочно обратиться к врачу для диагностики и своевременного назначения лечения.