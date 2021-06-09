Первая танковая армия примет участие в российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021»

Первую танковую армию задействуют в российско-белорусских стратегических маневрах «Запад-2021», сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Всего в летнем периоде обучения будет проведено свыше 150 тактических и тактико-специальных учений различного уровня, завершающим этапом подготовки станет участие военнослужащих в совместном стратегическом российско-белорусском учении "Запад-2021"», - говорится в сообщении.

С начала летнего периода обучения свыше семи тысяч военнослужащих танковой армии ЗВО вышли на полигоны в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях.

Первого июня министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021». Они состоятся в сентябре.

Глава российского военного ведомства предупредил, что будет создана сложная воздушная обстановка и авиаперсонал должен быть в полном объеме готов к действиям в таких условиях. Шойгу распорядился привести в полное соответствие с нормами безопасности аэродромы, вертолетные площадки и авиатехнику, задействованные в маневрах.

Ранее начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев заявил, что «Запад-2021» станут главным мероприятием подготовки органов военного управления, войск (сил) в текущем учебном году.