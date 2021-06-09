Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Первая танковая армия примет участие в российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021»

Андрей Аркадьев
15:57 09.06.2021
Всего в летнем периоде обучения будет проведено свыше 150 тактических и тактико-специальных учений различного уровня.
Первая танковая армия примет участие в российско-белорусских стратегических учениях «Запад-2021»
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Первую танковую армию задействуют в российско-белорусских стратегических маневрах «Запад-2021», сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Всего в летнем периоде обучения будет проведено свыше 150 тактических и тактико-специальных учений различного уровня, завершающим этапом подготовки станет участие военнослужащих в совместном стратегическом российско-белорусском учении "Запад-2021"», - говорится в сообщении.

С начала летнего периода обучения свыше семи тысяч военнослужащих танковой армии ЗВО вышли на полигоны в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях.

Первого июня министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021». Они состоятся в сентябре.

Глава российского военного ведомства предупредил, что будет создана сложная воздушная обстановка и авиаперсонал должен быть в полном объеме готов к действиям в таких условиях. Шойгу распорядился привести в полное соответствие с нормами безопасности аэродромы, вертолетные площадки и авиатехнику, задействованные в маневрах.

Ранее начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев заявил, что «Запад-2021» станут главным мероприятием подготовки органов военного управления, войск (сил) в текущем учебном году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:09 В стране и мире
В МВД высказались против снижения порога допустимого превышения скорости с 20 до 10 км/ч
14:20 В стране и мире
Видео
Путин дал старт производству на Амурском ГПЗ «Газпрома»
12:27 Армия
Начальник института войск РХБЗ Борисевич получил госпремию за вакцину от COVID-19
11:36 В стране и мире
Гинцбургу, Логунову и Борисевичу присудили госпремию за создание вакцины «Спутник V»
14:29 В стране и мире
Видео
Стрелок из Адлера рассказал о причинах кровавой расправы
Популярное
Видео
«Зритель все чувствует»: вернувшаяся в финал «Новой звезды - 2021» конкурсантка из Магаданской области поделилась эмоциями от итогов смс-голосования
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Видео
Появились видеокадры задержания в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского
Видео
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Видео
Шойгу приехал в один из московских военкоматов с внезапной проверкой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.