Премьер Польши разочарован отказом США от санкций против «Северного потока - 2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил разочарование решение США отказаться от санкций в отношении российского газопровода «Северный поток - 2». По его словам, Польша долгое время кооперировалась с США в вопросах «торможения» российского проекта.

«Мы в Польше очень разочарованы недавним изменением позиции США - особенно из-за того, что в последние пару лет мы работали рука об руку с американской администрацией, чтобы остановить или замедлить развитие "Северного потока - 2". И только недавно американская администрация изменила свое мнение по этому поводу с ложными надеждами, что это поможет наладить отношения между США и ЕС», - заявил Моравецкий в интервью Newsweek.

Премьер отметил, что решение Белого дома «разочаровало не только Польшу, но и многие европейские страны».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что завершение строительства «Северного потока - 2» может «отравить» отношения страны с Германией. Поэтому Вашингтон активно вовлечен в переговоры с Берлином.