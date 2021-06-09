Блинкен озвучил главное опасение США относительно «Северного потока - 2»

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен рассказал, какими он видит худшие для своей страны последствия завершения строительства «Северного потока - 2». По его словам, самым негативным сценарием были бы «отравленные» отношения с Германией и отсутствие у ФРГ мотивации к смягчению разногласий.

Такие рассуждения Блинкен привел, объясняя решение США не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством трубопровода.

«Германия теперь села за стол, мы активно вовлечены в работу с ними», - указал он.

Помимо прочего американский госсекретарь подметил, что строительство и введение в эксплуатацию «Северного потока - 2» - разные вещи. Он указал, что Вашингтон намерен воспрепятствовать началу работы трубопровода. Об этом пишет РИА Новости.

Блинкен добавил, что США планируют компенсировать Украине потенциальные убытки из-за реализации российского проекта. Кроме того американские власти намерены не дать возможности «использовать газ как инструмент принуждения».