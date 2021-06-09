В стране и мире Собянин призвал рестораны и кафе быстрого питания придерживаться санитарных норм по COVID-19 Валентина Пескова Столичный градоначальник напомнил, что в Москве находятся в медицинских учреждениях еще 10 тысяч пациентов, которые лечатся от инфекции коронавируса. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Мэр Москвы Сергей Собянин настоятельно рекомендовал владельцам ресторанов и заведений общественного питания продолжать придерживаться ограничительных санитарных норм в связи с COVID-19. Тоже самое касается и любых торговых точек. «Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитируйте своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию», - сказал мэр на встрече с рестораторами. Столичный градоначальник подчеркнул, что это хорошая защита от COVID-19, отметив, что в Москве пациентами с коронавирусом занято в госпиталях еще около 10 тысяч коек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика