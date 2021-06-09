Собянин призвал рестораны и кафе быстрого питания придерживаться санитарных норм по COVID-19
Столичный градоначальник напомнил, что в Москве находятся в медицинских учреждениях еще 10 тысяч пациентов, которые лечатся от инфекции коронавируса.
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Мэр Москвы Сергей Собянин настоятельно рекомендовал владельцам ресторанов и заведений общественного питания продолжать придерживаться ограничительных санитарных норм в связи с COVID-19. Тоже самое касается и любых торговых точек.
«Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитируйте своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию», - сказал мэр на встрече с рестораторами.
Столичный градоначальник подчеркнул, что это хорошая защита от COVID-19, отметив, что в Москве пациентами с коронавирусом занято в госпиталях еще около 10 тысяч коек.