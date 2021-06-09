В стране и мире В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере Алена Миронова Пользователь Сети поделился кадрами с места перестрелки в Адлере, где погибли два судебных пристава. © Видео: Подслушано ФССП - ОПИ России, ВКонтакте © Фото: Подслушано ФССП - ОПИ России, ВКонтакте Читайте нас на: В Сети опубликовали кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере. На кадрах можно увидеть и самого подозреваемого - он открыл стрельбу из незарегистрированного ружья. В результате произошедшего погибли два сотрудника ГУФССП России по Краснодарскому краю. Об этом сообщили в ведомстве. На месте происшествия в настоящий момент проводятся следственные действия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика