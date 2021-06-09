В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Пользователь Сети поделился кадрами с места перестрелки в Адлере, где погибли два судебных пристава.
© Видео: Подслушано ФССП - ОПИ России, ВКонтакте © Фото: Подслушано ФССП - ОПИ России, ВКонтакте
В Сети опубликовали кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере.
На кадрах можно увидеть и самого подозреваемого - он открыл стрельбу из незарегистрированного ружья. В результате произошедшего погибли два сотрудника ГУФССП России по Краснодарскому краю. Об этом сообщили в ведомстве.
На месте происшествия в настоящий момент проводятся следственные действия.