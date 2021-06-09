Путин сообщил, что Амурский ГПЗ к 2025 году обеспечит спрос на гелий в РФ и его экспорт

Президент России Владимир Путин заявил, что Амурский газоперерабатывающий завод «Газпрома» - хороший шаг в сфере переработки сырья.

После выхода на полную мощность в 2025 году, по словам Путина, предприятие обеспечит российский спрос на гелий и позволит стране занять одну из ведущих позиций по поставкам на мировом рынке.

«После выхода на полную мощность в 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать 42 миллиарда кубических метров природного газа, производить порядка 60 миллионов кубических метров гелия. Такой объем позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке», - сообщил президент России.

Строительство ГПЗ велось с 2015 года. Непосредственно «Газпром» оценил стоимость процесса в 950 миллиардов рублей. 9 июня запустили две технологические линии. Запуск работы на полную мощность ожидается в 2025 году.

Ранее Владимир Путин дал старт началу производства на Амурском ГПЗ «Газпрома» в Амурской области.