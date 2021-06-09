Путин дал старт производству на Амурском ГПЗ «Газпрома»
После выхода завода на полную мощность, выпуск этана увеличится в семь раз, а выпуск гелия - в 16, что составляет около трети текущего мирового потребления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Президент России Владимир Путин дал старт началу производства на Амурском ГПЗ «Газпрома» в Амурской области. Планируется, что предприятие станет одним из мировых лидеров по переработке природного газа.
Открытие прошло в формате видеосвязи. Путин внимательно проследил за присоединением завода к газопроводу «Сила Сибири».
Отметим, строительство ГПЗ велось с 2015 года. Непосредственно «Газпром» оценил стоимость процесса в 950 миллиардов рублей. 9 июня запустили две технологические линии. Запуск работы на полную мощность ожидается в 2025 году.
После этого мощности «Газпрома» увеличатся на 80%, выпуск этана увеличится в семь раз, выпуск гелия - в 16. Это составляет около трети текущего мирового потребления.