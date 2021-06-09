Путин дал старт производству на Амурском ГПЗ «Газпрома»

Президент России Владимир Путин дал старт началу производства на Амурском ГПЗ «Газпрома» в Амурской области. Планируется, что предприятие станет одним из мировых лидеров по переработке природного газа.

Открытие прошло в формате видеосвязи. Путин внимательно проследил за присоединением завода к газопроводу «Сила Сибири».

Отметим, строительство ГПЗ велось с 2015 года. Непосредственно «Газпром» оценил стоимость процесса в 950 миллиардов рублей. 9 июня запустили две технологические линии. Запуск работы на полную мощность ожидается в 2025 году.

После этого мощности «Газпрома» увеличатся на 80%, выпуск этана увеличится в семь раз, выпуск гелия - в 16. Это составляет около трети текущего мирового потребления.