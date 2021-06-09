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Электросамокаты пропали из прокатных приложений в Петербурге

Егор Левин
12:10 09.06.2021
Сервисы не называют конкретных причин произошедшего, сроки приостановки обозначают как неопределенные.
Электросамокаты пропали из прокатных приложений в Петербурге
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Из приложений проката в Санкт-Петербурге пропали электросамокаты. Еще недавно полные вариантов, с утра 9 июня они показывают, что доступный транспорт отсутствует.

В приложениях, которые еще позволяют выбрать средство передвижения, доступны они лишь на окраинах города. Со временем службы поддержки сервисов начали информировать потенциальных клиентов о произошедших изменениях. Конкретные причины при этом не называются, сроки приостановки обозначаются как неопределенные. Об этом сообщает «Фонтанка».

Электросамокаты приобрели популярность в последние года, в 2021 году стали самым доступным и удобным средством быстрого передвижения. Но именно это и сыграло с прокатными приложениями злую шутку: количество происшествий с участием самокатов увеличивалось с постоянной прогрессией. 8 июня в Санкт-Петербурге приняли решение о значительном ограничении скорости электросамокатов, касающееся Центрального и Петроградского районов.

Ранее специалисты ГИБДД подсчитали, сколько людей гибнет в ДТП с участием электросамокатов. По данным ведомства, за 2019 и 2020 годы в России их число равняется десяти. В общей массе ДТП эти цифры незначительны: четверо погибших в 2019 году, и шестеро - в 2020 году.

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