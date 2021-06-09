Начальник института войск РХБЗ Борисевич получил госпремию за вакцину от COVID-19

Начальник 48-го ЦНИИ войск РХБЗ, полковник медицинской службы Сергей Борисевич, получил Государственную премию России в области науки и технологий. Премия была выдана за создание «Спутник-V» - вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Напомним, вакцина от COVID-19 создана 48-м ЦНИИ войск РХБЗ совместно с институтом научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея.

Ранее сообщалось, что «Спутник-V» создан на основе разработанной в Минобороны вакцины от Эболы. Как сказал Сергей Шойгу, именно на основании хороших результатов от нее можно сказать, что срок защиты вакцины рассчитан на два года, и его эффективность составляет более 90%.

Также премию получили директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург и его заместитель по научной работе Денис Логунов.