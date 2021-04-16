Шойгу раскрыл специфику создания вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса создавалась специалистами 48 ЦНИИ Минобороны на основе препарата для профилактики вируса Эбола. Об этом рассказал глава министерства обороны России Сергей Шойгу в фильме «Министр», который выйдет сегодня на телеканале «Звезда» в 22:30.

«Первая работа (ЦНИИ МО РФ, - прим. ред) - вакцина от Эболы. В Африке была очень тяжелая ситуация и наши офицеры пришли и сказали, что сделали вакцину. Они поехали в Африку, сами вакцинировались и на личном примере провели вакцинацию. Сейчас на платформе Эболы сделана вакцина от COVID-19», - пояснил министр.

По словам Шойгу, на основании хороших результатов вакцины от Эболы сейчас уверенно говорят, что срок защиты «Спутника V» рассчитан на два года и его эффективность составляет более 90%.

Напомним, глава оборонного ведомства прошел вакцинацию одним из первых в числе добровольцев в сентябре прошлого года.

Первый в мире препарат от коронавируса «Спутник V», разработанный институтом Гамалеи при участии Минобороны России, зарегистрирован в августе 2020 года. На данный момент вакцина зарегистрирована уже более чем в 60 странах.