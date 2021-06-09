Более 80% военнослужащих в Сибири привились от COVID-19

В Сибири более 80% военнослужащих привились от коронавируса. Иммунизацию проводят добровольно с письменного согласия солдат и офицеров.

Особое внимание уделяется новобранцам. Среди тех, кого призвали в армию весной, прививку сделали уже более тысячи человек. Перед процедурой вакцинируемые проходят обязательный медицинский осмотр и тест на антитела.

Ранее сообщалось, что около 200 тысяч военнослужащих соединений и частей Центрального военного округа привиты двумя компонентами вакцины от коронавируса.