Более 80% военнослужащих в Сибири привились от COVID-19
Перед процедурой вакцинируемые проходят обязательный медицинский осмотр и тест на антитела.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Сибири более 80% военнослужащих привились от коронавируса. Иммунизацию проводят добровольно с письменного согласия солдат и офицеров.
Особое внимание уделяется новобранцам. Среди тех, кого призвали в армию весной, прививку сделали уже более тысячи человек. Перед процедурой вакцинируемые проходят обязательный медицинский осмотр и тест на антитела.
Ранее сообщалось, что около 200 тысяч военнослужащих соединений и частей Центрального военного округа привиты двумя компонентами вакцины от коронавируса.