Армия Коронавирус Двести тысяч военнослужащих ЦВО вакцинировались от коронавируса Андрей Аркадьев Вакцинация проходит на базе военных госпиталей и медицинских учреждений соединений и воинских частей. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Около двухсот тысяч военнослужащих соединений и частей Центрального военного округа привиты двумя компонентами вакцины от коронавируса. К вакцинации привлекались все категории военнослужащих и члены их семей, а также гражданский персонал воинских частей и учреждений, которые ранее не болели COVID-19 и не имели симптомов простудных заболеваний. Иммунизация проводилась в медицинских учреждениях округа с письменного согласия пациентов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика