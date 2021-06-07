Двести тысяч военнослужащих ЦВО вакцинировались от коронавируса
Вакцинация проходит на базе военных госпиталей и медицинских учреждений соединений и воинских частей.
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Около двухсот тысяч военнослужащих соединений и частей Центрального военного округа привиты двумя компонентами вакцины от коронавируса.
К вакцинации привлекались все категории военнослужащих и члены их семей, а также гражданский персонал воинских частей и учреждений, которые ранее не болели COVID-19 и не имели симптомов простудных заболеваний.
Иммунизация проводилась в медицинских учреждениях округа с письменного согласия пациентов.