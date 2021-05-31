Власти Алтайского края сообщили об отсутствии регистрации у батутов после ЧП в Барнауле

В Алтайском крае не оказалось ни одного зарегистрированного аттракциона «детский батут». Об этом после ЧП с опрокидыванием батута и травмированием детей в Барнауле рассказали в правительстве региона.

После инцидента в крае ведется проверка аттракционов. Согласно действующему законодательству, все они подлежат государственной регистрации, однако для батутов предусмотрена ее отсрочка до октября 2022 года.

«В связи с этим на сегодняшний день в крае нет зарегистрированных аттракционов. В настоящее время руководством края разрабатывается инициатива внесения изменений в действующие правила о сокращении сроков моратория на регистрацию аттракционов», - говорится в сообщении кабмина.

В Барнауле накануне, 30 мая, опрокинулся батут с детьми. Двух девочек отбросило на трамвайные рельсы. Дети находятся в реанимации в тяжелом состоянии и средней степени тяжести. Одну из пострадавших подключили к аппарату ИВЛ. Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности и об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.